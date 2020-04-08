В Лондоне от коронавируса умерли 14 работников транспортной службы

14 сотрудников транспортной службы Лондона скончались после заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Садик Хан.
В беседе с телеканалом Sky News чиновник
Хан подчеркнул, что его администрация принимает ряд мер для того, чтобы транспорт в британской столице был «максимально безопасным» как для работников, так и для пассажиров.
Мы используем противовирусное дезинфицирующее средство, то, что применяют в больницах, для чистки не только рулевого колеса, но и ручек, автобусных гаражей, уборных, — отметил Хан.
Профсоюз Unite the Union обратился к властям Великобритании с требованием ужесточить правила гигиены в общественном транспорте на территории всей страны, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники