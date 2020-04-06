Британцы просят усилить гигиену в автобусах после смертей водитей

https://static.news.ru/photo/299fd34e-7810-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профсоюз Unite the Union обратился к властям Великобритании после смертей водителей автобусов в Лондоне и Бристоле. Активисты просят ужесточить правила гигиены в общественном транспорте.

В настоящий момент дополнительная безопасность шофёров обеспечивается в столице. Автобусы тщательно убирают и дополнительно дезинфицируют поручни. Кроме того, перегородки вокруг водительского места герметизируют, а в салонах размещают дезинфицирующие средства, передаёт РИА Новости.

Теперь Unite требует перевести на такой режим всю страну.

Смерть работника автобуса в Бристоле из-за коронавируса подтвердила призыв Unite ввести самый строгий режим гигиены для работников автобусной отрасли Великобритании, — подчеркивается в обращении активистов.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля.

Также ограничения коснутся перевозок морским транспортом, движения маломерных грузов и работы такси. Помимо этого, гражданам запретят покидать места проживания.