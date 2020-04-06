Британцы просят усилить гигиену в автобусах после смертей водитей

Профсоюз Unite the Union обратился к властям Великобритании после смертей водителей автобусов в Лондоне и Бристоле. Активисты просят ужесточить правила гигиены в общественном транспорте.
В настоящий момент дополнительная безопасность шофёров обеспечивается в столице. Автобусы тщательно убирают и дополнительно дезинфицируют поручни. Кроме того, перегородки вокруг водительского места герметизируют, а в салонах размещают дезинфицирующие средства,
Теперь Unite требует перевести на такой режим всю страну.
Смерть работника автобуса в Бристоле из-за коронавируса подтвердила призыв Unite ввести самый строгий режим гигиены для работников автобусной отрасли Великобритании, — подчеркивается в обращении активистов.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля.
Также ограничения коснутся перевозок морским транспортом, движения маломерных грузов и работы такси. Помимо этого, гражданам запретят покидать места проживания.
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