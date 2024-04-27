В Лондоне ограничили время британской военной помощи Украине Сунак: Великобритания будет оказывать военную поддержку Украине до 2030 года

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Великобритания будет оказывать Украине поддержку в сфере безопасности еще шесть лет, написал премьер-министр страны Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal. Он добавил, что общий объем выделяемой Киеву помощи составит $15 млрд.

Политик напомнил, что Лондон первым предоставил Киеву гарантии безопасности. Теперь Великобритания обязуется поддерживать Украину по крайней мере на том же уровне до конца десятилетия.

Сунак отметил, что Лондон повышает расходы на оборону до 2,5% ВВП и вплоть до 2030 года выделит на эти цели еще $93,6 млрд. Сейчас оборонные расходы Великобритании составляют 2,3% ВВП.

Ранее глава Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин заявил, что новый поток помощи от Запада направлен на повышение возможностей Украины усилить «дальние атаки внутри России». По его словам, это должно помочь украинской армии вести боевые действия «гораздо более решительным образом». Глава Минобороны Великобритании не выразил беспокойства по поводу атак и диверсионных рейдов Украины внутри России.

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что слова Радакина будут восприняты Киевом как зеленый свет для дальнейшей эскалации. Дипмиссии отметили, что грань между подобными заявлениями и оправданием терроризма весьма тонка.