Посольство ответило на слова британского адмирала об атаках ВСУ вглубь РФ Посольство в Лондоне: слова главы МО Британии об атаках ВСУ приведут к эскалации

Фото: МО Украины

Слова начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Энтони Радакина о том, что Украина усилит удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как зеленый свет для дальнейшей эскалации, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Там отметили, что грань между подобными заявлениями и оправданием терроризма весьма тонка, передает РИА Новости.

Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя... Ясно просматриваются истинные намерения Лондона и его западных союзников: затянуть и нарастить интенсивность конфликта, — сказано в публикации.

В российском диппредставительстве отметили, что британское руководство и раньше «не замечало» удары ВСУ по российским городам. Тем не менее Лондон продолжает снабжать вооружениями своих «преступных подопечных», добавили в посольстве.

25 апреля глава Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин заявил, что новый поток помощи от Запада направлен на повышение возможностей Украины усилить «дальние атаки внутри России». По его словам, это должно помочь украинской армии вести боевые действия «гораздо более решительным образом». Глава Минобороны Великобритании не выразил беспокойства по поводу атак и диверсионных рейдов Украины внутри России.