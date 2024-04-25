В Минобороны Великобритании высказались о «дальних ударах» по России МО Великобритании: помощь Запада позволит Украине усилить «дальние атаки» по РФ

Новый поток помощи от Запада направлен на повышение возможностей Украины усилить «дальние атаки внутри России», сообщил в интервью Financial Times глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин. По его словам, это должно помочь украинской стороне вести боевые действия «гораздо более решительным образом».

Я понимаю, что все это менее комфортно, если ты находишься в Киеве. Нужно также признать, что Россия смогла нанести более эффективные дальние удары, чем в прошлом году, — заявил Радакин.

Глава Минобороны Великобритании не выразил беспокойства по поводу атак и диверсионных рейдов Украины «внутри России». По его словам, Киев «обретает больше возможностей для ведения дальней борьбы» и его способность проводить «глубокие операции» все больше становится особенностью боевых действий.