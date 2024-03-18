Литва не верит, что ЕС сможет договориться об отправке войск на Украину Министр Ландсбергис: страны ЕС вряд ли договорятся об отправке войск на Украину

Фото: NATO

Страны Евросоюза вряд ли договорятся об отправке войск на Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, которые приводит ТАСС, ранее в объединении не могли достичь согласия по менее важным темам. Литва же готова «рассмотреть все варианты» и войти в любую коалицию, которая поможет Украине победить, заверил политик.

Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее аналитик Салем Алкетби рассказал, что европейские лидеры могли в узком кругу обсуждать отправку войск стран Запада на Украину на фоне растущей вероятности поражения ВСУ. По его словам, заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного ввода войск в зону СВО могло оказаться преднамеренной утечкой в попытке «прощупать пульс» или оказать давление на США с целью ускорить выделение помощи Киеву из опасения втянуть в прямую конфронтацию с Россией своих европейских союзников.

При этом президент России Владимир Путин во время выступления в своем предвыборном штабе заявил, что Москва в курсе того, что военные стран — членов НАТО принимают участие в конфликте на Украине. По его словам, иностранные бойцы там погибают в большом количестве.