В Крыму связали увольнение Резникова с провалом контрнаступления ВСУ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Отставка министра обороны Украины может быть связана с провалом контрнаступления ВСУ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, «западные хозяева» не довольны «всей командой» украинского президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого «контрнаступа» не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского, — сказал Константинов.

Такие тактические замены призваны хоть как-то изменить ситуацию на фронте для ВСУ. Однако замена Резникова никак не поможет украинской армии, уверен глава парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министру обороны страны Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По его словам, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Позднее стало известно, что отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Алексея Резникова могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников заявил, что ничего об этом не знает.