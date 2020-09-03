В клинике, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности

https://static.news.ru/photo/b002d1ea-edf2-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В берлинской клинике Charité не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок».

Как сообщили «Известия», чей корреспондент находится в Берлине, в поведении врачей и посетителей Charité ничего не изменилось.

Обычный день, пациенты ходят от корпуса к корпусу, врачи в простых белых халатах, рабочие, прохожие. Многие даже без медицинских масок, не говоря уже о спецкостюмах, — сообщил он.

Корреспондент добавил, что обошёл клинику и не обнаружил применения каких-то специальных мер даже в приёмном покое.

Накануне правительство ФРГ официально заявило, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок». Ранее участвовавший в разработке препарата доктор химических наук Леонид Ринк считает, что отравление таким нервно-паралитическим веществом привело бы к смерти, а не к коме. Эксперты считают, что при этом пострадали бы и окружающие Навального люди на борту самолёта и в клинике.

Навальный был доставлен в Германию 22 августа. До этого оппозиционер находился в российской больнице в Омске, куда его госпитализировали 20-го числа с экстренно приземлившегося самолёта, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Как писал NEWS.ru, полиция Берлина 25 августа сняла охрану у клиники Charité, где находится Навальный. Одновременно с этим отозвали своих дежурных репортёров и большинство СМИ.

Полицейская охрана потребовалась клинике в первые дни после того, как был доставлен политик, так как десятки журналистов мешали работе медиков и досаждали пациентам. Ажиотаж спал после того, как в медучреждении заявили, что не намерены общаться с общественностью на регулярной основе и будут публиковать информацию в формате пресс-релизов по мере поступления новых данных.