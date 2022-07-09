В Киеве заявили об аресте связанных с Россией активов на миллионы долларов Украинская полиция заявила об аресте связанных с Россией активов на $200 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Национальной полиции Украины сообщили об аресте долей, которые связаны с несколькими российскими предприятиями. В Telegram-канале ведомства уточнили, что сотрудники Управления стратегических расследований Кировоградской области выяснили, что в данном регионе на нескольких предприятиях от 25% до 98% уставного капитала принадлежат россиянам. Общая сумма на заблокированных счетах составила 5,9 млрд гривен ($200 млн).

При этом сотрудники украинской нацполиции решили не раскрывать названия компаний. В сообщении уточняется, что их деятельность связана с недвижимостью, а также выращиванием зерна и литьем чугуна. Представители ведомства указали, что доход с указанных предприятий выводился на счета, которые находятся на территории РФ. Дело расследуют по статье 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Ранее власти Украины арестовали активы «Газпрома», «Роснефти» и Росатома, находящиеся на территории страны, пишет URA.RU со ссылкой на СБУ. В ведомстве уточнили, что под арест попали 11 предприятий и 46 объектов недвижимости, общей стоимостью порядка 2,1 млрд гривен (около $61 млн).

До этого украинский суд наложил арест на активы, принадлежащие российским корпорациям «Ростех», РУСАЛ, «Татнефть» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн. Утверждается, что в ходе расследования установлены в том числе скрытые в офшорах активы компаний РФ на украинской территории.