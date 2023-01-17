В Киеве заявили, что ракеты РФ могут поразить президентскую администрацию Экономист Соскин заявил о невозможности сбить российские ракеты

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской ПВО, поэтому они могут поразить президентскую администрацию и главные узлы веток власти, заявил бывший советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Оказывается, их (российские ракеты. — NEWS.ru) не сбивают. Вообще сбить их нельзя, — сказал он.

По словам Соскина, удары по украинской столице показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть Киев и другие города.

Ранее в украинском Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети появились кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов заявил, что спасатели будут разбирать завалы всю ночь. Он подчеркнул, что в результате удара район был полностью обесточен.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что именно работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) спровоцировала трагедию с жертвами. Украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, однако она упала на подъезд и сдетонировала.

Утром 17 января Арестович подал заявление об отставке. Позже офис президента Зеленского принял отставку.