В Киеве увидели «российский след» в перевороте в Нигере Подоляк обвинил Россию в перевороте в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в Twitter (Х) Россию виновной в перевороте в Нигере. По его мнению, на причастность к событиям в африканской стране указывает их поддержка со стороны «пророссийских» Буркина-Фасо и Мали.

Уже абсолютно очевидно, что за так называемым «военным переворотом» в Нигере стоит Россия, — написал Подоляк.

Он добавил, что события в африканской стране подтверждают наличие у России сценария, предусматривающего «подрыв глобального порядка безопасности».

Накануне представитель Кремля Дмитрий Пеков заявил, что российская сторона обеспокоена событиями в Нигере. Он подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности и в африканской стране и ее возвращение в конституционное русло. Он добавил, что ситуация в Нигере обсуждала в ходе саммита Россия — Африка, и лидеры стран континента также выражали обеспокоенность происходящим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров призвала стороны воздержаться от применения силы и начать мирный диалог. Дипломат выразила надежду, что внутриполитический кризис будет урегулирован в ближайшее время.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений.