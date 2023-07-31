Кремль призвал Нигер к скорейшему восстановлению законности и сдержанности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва обеспокоена событиями в Нигере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, Кремль выступает за восстановление законности в стране и ее возвращение в конституционное русло. Так он прокомментировал случившийся военный переворот.

Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, за сдержанность всех сторон, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И мы хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решения тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой огромной страны, — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что ситуация в Нигере также являлась предметом обсуждения на площадках саммита Россия — Африка. По его словам, лидеры африканских государств также обеспокоены происходящим. Кремль продолжает внимательно следить за обстановкой в Нигере, подытожил Песков.

Он также предложил при формулировке вопроса не ставить «в один смысловой ряд» оценку Кремля и бизнесмена Евгения Пригожина.

Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре ранее заявил, что военным Нигера, устроившим мятеж в стране, дана неделя на освобождение президента Мохамеда Базума. По его словам, в противном случае организация будет вынуждена применить военные меры для восстановления порядка.