В Киеве назвали сроки старта возможной демобилизации солдат ВСУ В Раде допустили начало демобилизации солдат ВСУ в октябре

Фото: МО Украины

В Верховной раде Украины допустили принятие закона о демобилизации военных, сообщило издание «Страна.ua». По словам главы профильного комитета Романа Костенко, с текущими темпами призыва это возможно в октябре. Парламентарий отметил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации и количество мобилизованных превышает ожидания.

Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться. Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации, — уточнил Костенко.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что между рядовыми солдатами и генералами Вооруженных сил Украины, а также представителями Министерства обороны и Генштаба страны существует огромная пропасть. Он назвал это большой проблемой. Украинский депутат добавил, что военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, уже давно ожидают принятия законопроекта о демобилизации.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».