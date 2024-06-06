«Большая пропасть»: в Раде оценили отношение генералов к солдатам ВСУ Депутат Рады Горбенко признал наличие пропасти между солдатами и генералами ВСУ

Фото: МО Украины

На сегодняшний день между рядовыми солдатами и генералами Вооруженных сил Украины, а также представителями Министерства обороны и Генштаба страны существует огромная пропасть, завил в интервью агентству Укринформ депутат Верховной Рады Руслан Горбенко. Он назвал это большой проблемой.

В ходе многочисленных поездок на фронт мы поняли, что существует большая пропасть между пехотинцами, солдатами в окопе и генералами, министерством обороны или Генштабом. И это большая проблема, — сказал Горбенко.

Украинский депутат добавил, что военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, уже давно ожидают принятия законопроекта о демобилизации. По мнению Горбенко, массовое увольнение личного состава ВСУ во время военного положения приведет к нехватке кадров в армии.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

До этого правозащитник Олег Цвилый заявил, что мобилизация уголовников обернулась на Украине неожиданным бизнесом. По его словам, в колониях начали требовать взятки с заключенных, которые хотят мобилизоваться в армию.