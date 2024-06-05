Стало известно, что требуют от украинских заключенных за мобилизацию Правозащитник Цвилый: с украинских заключенных вымогают взятки за мобилизацию

Администрации украинских колоний требуют взятки с заключенных, которые хотят мобилизоваться в армию, сообщает правозащитник и руководитель общественной организации «Защита заключенных Украины» Олег Цвилый «Стране». Если администрация колонии не принимает заявление, заключенный не может попасть в ВСУ, объяснил он.

Если у заключенного нет денег, ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию. Ты должен быть «полезным» для сотрудников колонии, — говорит Цвилый.

По словам украинцев, отбывающих наказание, есть негласное распоряжение отпускать в армию тех, кто отработал на промзоне не менее трех месяцев. В то же время по всей стране заключенных избивают, больше всего в колониях Харьковской области, отметил правозащитник.

Российские заключенные тоже имеют шанс отправиться в зону боевых действий на Украине. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности в случае поступления на военную службу.

Шансом воспользовались граждане, совершившие преступления разной степени тяжести. Так, в мае в зоне СВО встретились каннибал Дмитрий Малышев и маньяк-расчленитель Александр Масленников. Первый пояснил, что на спецоперацию отправился для защиты традиционных ценностей.