Четырёхдневную рабочую неделю протестируют в Испании

https://static.news.ru/photo/634ad866-85b4-11eb-9d5d-96000091f725_660.jpg Фото: Eduardo Parra/Global Look Press

В Испании намерены ввести четырёхдневную рабочую неделю без сокращения зарплат. Это может увеличить число рабочих мест и улучшить продуктивность сотрудников.

Премьер-министр Испании Пабло Иглесиас подтвердил намерение правительства сократить количество рабочих часов до 32 в неделю с сохранением заработной платы. По его мнению, это может увеличить занятость населения, сообщает издание Daily Mail.

В Испании люди проводят на работе больше часов, чем в среднем по Европе. При этом наша страна далеко не самая продуктивная, — заявил политолог Иньиго Эррехон.

Инициатива может коснуться ряда государственных компаний. Сторонники четырёхдневной недели считают, что позволит повысить продуктивность сотрудников и улучшить их душевное здоровье. Противники этой идеи утверждают, что сокращение рабочих часов может негативно сказаться на европейской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение темы.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на «четырёхдневку» надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращённую рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников.

В целом же скептики опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на производительности и оплате труда, писал NEWS.ru.