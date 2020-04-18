В Испании число заражённых коронавирусом превысило 200 тысяч

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Великобритания пересмотрит свой подход к пандемии коронавируса для понимания того, что могло быть сделано лучше. Об этом сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден после критики правительства населением за слишком медленную реакцию на проблему.

Член кабмина подчеркнул, что власти столкнулись с беспрецедентным кризисом. Конечно, нам нужно оглянуться назад и увидеть, что мы могли бы сделать по-другому, — заявил Доуден в беседе с BBC TV....