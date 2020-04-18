В Испании число заражённых коронавирусом превысило 200 тысяч

В Испании от коронавируса за прошедшие сутки скончались 399 человек, этот показатель стал самым низким с 22 марта. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 перевалило за отметку в 200 тысяч — инфекцию диагностировали 200 210 пациентам.
Жертвами пандемии в королевстве стали 20 852 человека, выздоровели 80 587 пациентов,
Первый заболевший коронавирусом в Испании был обнаружен 31 января. После этого в стране резко взлетело число подтверждённых случаев COVID-19. С середины марта там введён режим повышенной готовности, передвижения жителей ограничены, писал NEWS.ru.
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