В Испании за сутки от COVID-19 умерло минимальное число заболевших с марта

https://static.news.ru/photo/1055168a-8227-11ea-8b96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в Испании от коронавируса погибли 410 человек. Данный показатель стал самым низким с 22 марта. Об этом сообщил Минздрав королевства.

Самое большое число смертей было зафиксировано в Испании 1 апреля. Тогда от коронавируса умерли сразу 950 пациентов.

С начала распространения COVID-19 в королевстве число жертв достигло 20 453, а заболевших в стране — 195 944. По этому показателю Испания находится на втором месте после США.

За сутки число заболевших выросло на 4218. Выздоровели с начала эпидемии 77 357 пациентов, передаёт ТАСС.

Первый заболевший коронавирусом был обнаружен в стране 31 января. После этого в Испании резко взлетело число подтверждённых случаев COVID-19. С середины марта там введён режим повышенной готовности и ограничены передвижения по стране.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тысяч пациентов, а более 595 тысяч выздоровели. В России к этому дню зафиксировано 42 853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24 324. При этом 1763 выздоровели, а 176 пациентов стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая.