Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая

https://static.news.ru/photo/272adf52-81aa-11ea-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.

Эту меру должна одобрить нижняя палата парламента.

Ранее журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство вместе с медиками скорой помощи. Анестезиолог Нерея Буэно сравнила ситуацию с COVID-19 в стране с войной. Она заявила, что за свою карьеру не видела ничего подобного. Врач назвала коронавирус опасностью, которая может сокрушить медицинскую систему.

NEWS.ru писал, что по данным на 18 апреля, в Испании от COVID-19 скончались 20 043 человека. За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 4499, скончались 565 человек, излечились 3166. Общее число заболевших в стране составляет 191 726 человек.