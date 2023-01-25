Автором «смертельных» писем в посольства оказался испанский пенсионер

Фото: Alberto Ruiz/Global Look Press

В Испании арестовали пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольства Украины и США в Мадриде, сообщает La Sexta. Его также подозревают в отправке письма с заложенной взрывчаткой в испанское министерство обороны. Местная полиция планирует провести обыски в его доме.

Во время расследования полицейские собрали информацию с камер почтовых отделений, из которых посылки отправлялись по разным адресам. Позже сотрудники правоохранительных органов установили время и дату, когда письма были отправлены. Таким образом полицейские реконструировали маршрут, который привел их к дому подозреваемого.

Ранее полиция Испании выяснила, что шесть писем со взрывчаткой, которые были получены различными учреждениями в период с 24 ноября по 2 декабря, отправлялись из города Вальядолид на севере страны.

Также стало известно, что несколько посольств Украины получили «окровавленные посылки» с глазами животных. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, зафиксировано 18 подобных случаев в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.