Испанская полиция выяснила, откуда приходили письма со взрывчаткой Reuters: письма со взрывчаткой приходили в учреждения Испании из Вальядолида

Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global look Press

Полиция Испании выяснила, что шесть писем со взрывчаткой, которые были получены различными учреждениями в период с 24 ноября по 2 декабря, отправлялись из города Вальядолид на севере страны, пишет Reuters со ссылкой на источник. При этом сам отправитель не был обнаружен.

По словам собеседника агентства, все шесть писем со взрывчаткой, которые приходили премьер-министру Испании Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, спутниковой компании Евросоюза, диппредставительству США, а также двум другим правительственным учреждениям, отправлялись из Вальядолида анонимным адресантом. Он отметил, что большинство из этих бомб были успешно обезврежены.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.

Кроме того, несколько посольств Украины получили «окровавленные посылки» с глазами животных, о чем сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, уже зафиксировано 18 подобных случаев в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.