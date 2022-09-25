В Хорватии заявили, что Путин застал Байдена врасплох Журналист Метер: Путин объявил частичную мобилизацию в нежелательный для Байдена момент

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Хорватский журналист Зоран Метер заявил, что президент России Владимир Путин застал врасплох американского коллегу Джо Байдена. В колонке для Geopolitika.news он пояснил, что в США стало неожиданным решение российского лидера провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября, — считает автор публикации.

Метер указал на опросы в США, согласно которым, для американцев события на Украине занимают только 11-е место среди приоритетов. В этой ситуации Байдену будет сложно объяснить соотечественникам, для чего он продолжает нагнетать политику в отношении России, рискуя столкновением с ядерной державой, уверен публицист.

Деэскалация в напряжениях между Москвой и Западом, по мнению Метера, сейчас возможна только после прямых и результативных переговоров между США и Россией.

Ранее стало известно, что угрозы Джо Байдена ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины являются безрассудными, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он уверен, что действия Байдена поспособствуют развалу США, а Россия сможет найти «общий язык с простым американским народом».