В Херсоне прогремели взрывы

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В подконтрольной Киеву части Херсона прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». Других деталей произошедшего не приводится.

В Херсоне слышны взрывы, — утверждает СМИ.

Незадолго до этого по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Министерстве цифровой трансформации страны также отметили, что в небо был поднят самолет МиГ-31К.

Днем ранее взрыв произошел на юге Украины, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что громкие звуки слышны в городе. Кроме того, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского района. Глава областной администрации Олег Синегубов сказал, что из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Аналогичные меры также планируются для 13 населенных пунктов на Боровском направлении в Изюмском районе. Глава областной администрации отметил, что необходимо принять все меры по эвакуации, поскольку люди не хотят покидать зону боевых действий самостоятельно.