В Грузии допустили восстановление дипотношений с РФ спустя 16 лет Mtavari: власти Грузии начали подготовку к возобновлению дипотношений с РФ

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Правящая партия «Грузинская мечта» начали вести подготовку к восстановлению дипотношений с Россией, передает телеканал Mtavari. По информации журналистов, стороны работают над отбором сотрудников для посольства Грузии в Москве.

Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве, — при этом уточнили представители СМИ.

Дипломатические отношения Тбилиси с Москвой были разорваны 16 лет назад, в сентябре 2008 года. «Грузинская мечта» официально не подтверждала информацию об открытии посольства в РФ.

Ранее политический деятель Игорь Гиоргадзе в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал, что перед Грузией стоит выбор между НАТО и Россией. Именно решение в пользу РФ даст стране больше возможностей, обратил внимание он. Как объяснил сам политик, он верит в «победу света», но признает, что до нее еще далеко и проводить изменения в Грузии будет очень сложно.

До этого политолог Алексей Мартынов допустил, что этой осенью на грузинской территории может произойти переворот во время выборов в парламент. Недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию, резюмировал он.