Политик Гиоргадзе объяснил, какой выбор должна сделать Грузия Политик Гиоргадзе: перед Грузией стоит выбор между НАТО и Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед Грузией стоит выбор между НАТО и Россией, заявил грузинский политический деятель Игорь Гиоргадзе в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, именно решение в пользу РФ даст стране больше возможностей, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

У Грузии выбор между «зонтиком» НАТО и [путем] вместе с Россией в евразийское сообщество. Не просто Евразийский союз, ОДКБ . Это [также] фантастическая, огромная цивилизация Китая, Индии. Это цивилизация ислама, кстати. Поэтому нам, конечно, сегодня надо смотреть очень хорошо и серьезно, — сказал Гиоргадзе.

По его словам, сегодня Грузия находится в точке невозврата. Сам политик верит в «победу света», но признает, что до нее еще далеко и проводить изменения в стране будет очень сложно. Тем не менее он убежден, что республика должна сделать выбор в пользу России.

Ранее Игорь Гиоргадзе заявил, что Россия для него означает свет на чаше весов и ей предстоит перевесить чашу тьмы. Он объяснил, что РФ стала центром не только экономического и военно-политического движения, но и духовного притяжения. Поэтому за ней следуют страны и народы, которые придерживаются традиционных ценностей, добавил политик.