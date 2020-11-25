В Госдуме ответили на обвинения в искажении фактов по трагедии в Катыни

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Заявление Государственной думы 2010 года «О Катынской трагедии и её жертвах» было политически мотивированным и должно быть пересмотрено. Об этом заявил заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Речь идёт о заявлении нижней палаты парламента десятилетней давности, в котором признаётся ответственность НКВД СССР в расстреле в лагерях для военнопленных тысяч польских граждан.

Иначе, как позорным этот документ назвать невозможно. Он был принят без обсуждения с экспертами и учёными историками, в угоду сиюминутным политическим интересам накануне визита президента Медведева в Республику Польша. Глубоко убеждён, что в нынешней ситуации Государственная Дума должна пересмотреть своё заявление, — заявил NEWS.ru Чепа.

Он подчеркнул, что сегодня польские власти ведут враждебную политику по отношению к России, и используют русофобию в качестве политической идеологии. Чепа также призвал пересмотреть вопросы об уместности мемориальных комплексов в России «с сомнительным обоснованием».

Это вовсе не призыв к уничтожению мемориалов. Я вообще против войны памятников и не сторонник зеркальных ответов на снос памятников советским воинам-освободителям и полководцам победоносной Красной Армии в Польше. Однако я убеждён, что экспозиции, темы и экскурсии на территории, например, таких комплексов как Катынь и Медное, должны быть исторически обоснованы, — заключил парламентарий.

Ранее в Тверской области прошла конференция, на которой шла речь о том, что произошло с польскими военнопленными в советских лагерях в годы Второй мировой войны. Представители посольства Польши в РФ заявили, что на мероприятии были представлены версии событий, цель которых — скрыть ответственность НКВД за расстрелы и переложить всю вину на нацистскую Германию.

Как писал NEWS.ru, представители польского посольства впоследствии выпустили заявление, в котором утверждается, что Москва занимается искажением фактов, касающихся расстрела офицеров армии европейского государства в Катынском лесу.