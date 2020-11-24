Польша: Москва занимается искажением фактов по Катынскому расстрелу

https://static.news.ru/photo/db2f684c-2ee3-11eb-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lestat/wikipedia.org

Представители польского посольства в России выпустили заявление, согласно которому Москва занимается искажением фактов, касающихся расстрела офицеров армии европейского государства в Катынском лесу.

Термин «Катынское преступление» используется для обозначения серии расстрелов весной 1940 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б). В общей сложности в указанный период в лагерях убили почти 22 тысячи поляков. Из числа расстрелянных 14,5 тысячи были военнопленными советских лагерей НКВД. Годы спустя захоронения были обнаружены. Сначала СССР заявил, что поляков расстреляли немцы, однако в 1990 году советское правительство признало вину в произошедшем.

Претензии поляков касаются информации, приведённой на ноябрьской конференции в Тверской области, организованной Российским военно-историческим обществом. На мероприятии, подчеркнули в посольстве, прозвучали высказывания, направленные на искажения фактов расстрела офицеров в Твери и Медном.

Ноябрьская конференция была посвящена истории отношений РФ и Польши. Участники мероприятия обсуждали как нынешние события, касающиеся жизни двух стран, так и сложные исторические вопросы. В частности, речь на конференции шла о том, что произошло с польскими военнопленными в советских лагерях в годы Второй мировой войны. Представители посольства европейской страны в РФ заявили, что на конференции были представлены версии событий, цель которых — скрыть ответственность НКВД за расстрелы и переложить всю вину на нацистскую Германию.

Мероприятие было одобрено депутатами Госдумы, что особенно удивило дипмиссию. Кроме того, одним из выступавших был депутат Алексей Чепа. Именно этот парламентарий десять лет назад предложил отменить документ, согласно которому СССР виновен в «Катынском преступлении».

Нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление, — цитирует заявление польского посольства РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной, считает пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

По мнению Жарина, в информационных атаках на Варшаву также задействованы Германия и Китай.