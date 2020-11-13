В Варшаве обвинили Москву в попытках испортить репутацию Польши

https://static.news.ru/photo/4e64e172-26e0-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной, считает пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

По мнению Жарина, в информационных атаках на Варшаву также задействованы Германия и Китай. Пресс-секретарь считает, что они всегда «пытались дискредитировать Польшу в глазах Запада», передаёт Cyberdefence24.

Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши — это деятельность РФ, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада, — заявил Жарин.

При этом, заявил он, дезинформация является «лишь одним из широкого набора инструментов», которые Москва использует против Варшавы. К ним он причислил «дипломатические выпады» и деятельность России в финансово-энергетическом секторе. Жарин добавил, что РФ может «распространять дезинформацию» в других языковых регионах. Доказательств он не привёл.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Польша является «самой важной» страной в Восточной Европе и самой большой страной на восточном фланге НАТО.

Как сообщал NEWS.ru, «Газпром экспорт» предложил польской стороне пересмотреть стоимость поставок газа в сторону повышения. Данный шаг стал своего рода ответом на полученную неделей ранее заявку польской PGNiG с требованием снизить прописанную в контракте стоимость голубого топлива.