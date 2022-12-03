В горадминистрации Киева прошли обыски

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в Киевской городской военной администрации, возглавляемой Виталием Кличко. Изъяты документы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обыски проходили в двух департаментах администрации в рамках досудебного расследования по поводу нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков. В ГБР пояснили, что еще в 2015 году администрация Киева заключила договор с одним из столичных обществ о строительстве спортивных объектов. Работы должны были завершиться а марте 2022 года, но к настоящему моменту выполнены только на 30%. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования территории парка.

Сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц к причинам невыполнения условий договора на протяжении последних семи лет. Уголовное производство открыто по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. В ведомстве пояснили, что цель данного мероприятия – не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов. Кроме того, присутствующих в лавре лиц проверяли на причастность к противоправной деятельности.