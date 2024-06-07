В Германии увидели успех ВСУ в наступлении около Часового Яра Журналист Bild Репке: ВСУ вытеснили ВС РФ из поселка рядом с Часовым Яром

Фото: МО Украины

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X заявил об успешном наступлении Вооруженных сил Украины и показал спутниковые снимки района Часова Яра. По его словам, ВСУ удалось вытеснить российскую армию из поселка Калиновка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Репке в своей публикации утверждает, что украинские солдаты отвоевали большую часть населенного пункта. При этом российские военкоры не подтверждают эти данные, они сообщают об интенсивных боестолкновениях в этом регионе.

Так, ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщал о продолжении ожесточенных боев на востоке Часова Яра и в районе Калиновки. В свою очередь WarGonzo писал, что на Часовоярском направлении продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки, похожая ситуация складывается юго-западнее Красного. Согласно данным «Двух майоров», бойцы ВС РФ развивают успех у Часова Яра и ведут штурм данного населенного пункта.

Как отмечает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблемами в преддверии саммита в Швейцарии. Утрата контроля над этими двумя городами несет для Киева и политические риски, поскольку потери территорий могут негативно повлиять на результаты международных встреч с участием Украины, подчеркнул он.