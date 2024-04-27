В Германии ушли от ответа по расследованию взрывов на «Северных потоках» РИА Новости: в ФРГ не ответили на призыв Китая к расследованию взрывов на СП

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Германия уже расследует диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», подорванного в 2022 году, заявили в МИД страны в ответ на инициативу Китая провести международное расследование под эгидой ООН. О соответствующем запросе во внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщило РИА Новости.

Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором, — ответили в ведомстве.

Начать международное расследование по делу о диверсиях на газопроводах во время заседания Совета Безопасности ООН призвал заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Он подчеркнул, что страны должны активно взаимодействовать с Россией в совместном расследовании, чтобы установить истину.

Ранее сообщалось, что страховщики отказываются возмещать ущерб компании Nord Stream AG, являющейся оператором «Северного потока». Они считают, что трубопроводы повреждены в результате боевых действий, а полисы не включали повреждения прямо или косвенно вызванные ими и в том числе детонацией взрывного вещества.

Между тем, бывший украинский полковник Роман Червинский, которого называют предполагаемым координатором подрыва «Северных потоков», пропал из СИЗО на Украине. Защита украинца утверждает, что 19 апреля у него закончился срок содержания под стражей по обвинению в превышении полномочий. Однако в украинском СИЗО к нему отказались пускать близких и защитников. Точное его местонахождение им отказываются назвать.