На Украине исчез предполагаемый координатор атак на «Северные потоки»

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Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого называют предполагаемым координатором подрыва «Северных потоков», пропал из СИЗО на Украине, сообщили его адвокаты изданию «Зеркало недели». Защита украинца утверждает, что его похитили.

Как пояснили адвокаты, 19 апреля срок содержания Червинского под стражей по обвинению в превышении полномочий закончился. При этом заседаний о продлении меры пресечения не было. После этого в украинском СИЗО, где содержался экс-полковник, к нему отказались пускать близких и защитников. Точное местонахождение Червинского им отказываются назвать.

Взрыв на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 ноября 2022 года. Следователи из Германии, Дании и Швеции не исключают, что он мог стать результатом диверсии.

Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области Роман Червинский

По данным издания The Washinton Post, координатором подрыва газопроводов являлся бывший командир одной из частей ВСУ 48-летний полковник Роман Червинский. Он получал приказы от украинских чиновников, докладывавших лично экс-командующему ВСУ Валерию Залужному.

При этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что заявления западных СМИ о том, что за организацией взрывов на «Северных потоках» стоит Украина, являются дезинформацией. По его словам, такую диверсию по силам совершить спецподразделениям США и Британии.