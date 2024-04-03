Патрушев рассказал, кто может стоять за взрывами на «Северных потоках» Патрушев: диверсия на «Северных потоках» по силам США и Британии

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Заявления западных СМИ о том, что за организацией взрывов на «Северных потоках» стоит Украина, являются дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, такую диверсию по силам совершить спецподразделениям США и Британии.

Западные СМИ и официальные лица тогда (в сентябре 2022 года. — NEWS.ru) наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей, — заявил Патрушев.

Как отметил секретарь Совбеза, факт заключается в том, что подобную операцию могли совершить только специальные подразделения. Патрушев напомнил, что подобные структуры имеются в распоряжении США и Великобритании.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продвигается. По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, которые помогут установить типы, особенности и мощности устройств, с помощью которых был совершен подрыв.