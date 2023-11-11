WP: экс-командир части ВСУ был координатором подрыва «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Бывший командир одной из частей ВСУ был координатором подрыва «Северных потоков», сообщает The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники в Киеве и Европе, знакомые с ситуацией. Речь идет о 48-летнем украинском полковнике Романе Червинском.

Как стало известно изданию, он получал приказы от украинских чиновников, докладывавших бывшему главкому ВСУ Валерий Залужному. Источники рассказали газете, что Червинский занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Они, пишет WP, арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку на газопроводе. При этом сам Червинский через своего адвоката заявил изданию, что не причастен к диверсии на трубопроводе.

Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований, — заявил украинский офицер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках». По его словам, которые приводит ТАСС, Москва «не сворачивала» работу в этом направлении. До этого Песков заявил, что правда о виновных в терактах на «Северных потоках» станет известна всему миру совсем скоро. Он добавил, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к происшествиям подобного рода.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что западные страны «заматывают» всю информацию по подрыву «Северных потоков». По мнению министра, произошедшее окончательно подорвало надежду европейцев на возвращение дешевого газа, вместо этого они получают дорогое американское топливо.