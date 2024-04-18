Страховщики отказались возмещать ущерб от взрывов на Nord Stream «Коммерсант»: страховщики Nord Stream не хотят возмещать ущерб оператору

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Страховщики отказываются возмещать ущерб компании Nord Stream AG, являющейся оператором «Северного потока», подорванного в 2022 году, сообщает «Коммерсант». Речь о компаниях Lloyd’s of London и Arch Insurance, которые обратились по этому поводу в Высокий суд Лондона в ответ на исковое заявление Nord Stream AG.

Страховщики считают, что трубопроводы повреждены в результате боевых действий, а полисы не включали повреждения прямо или косвенно вызванные ими и, в том числе, детонацией взрывного вещества. Также ответчики не согласны с объемом страхового лимита в €400 млн, на котором настаивает Nord Stream.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что заявления западных СМИ о том, что за организацией взрывов на «Северных потоках» стоит Украина, являются дезинформацией. По его словам, такую диверсию по силам совершить спецподразделениям США и Британии.

Тем временем, Дания приостанавливает расследование взрывов на газопроводах. По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.