Китай призвал начать расследование терактов на «Северных потоках» Зампостпреда КНР при ООН Шуан: Китай призывает к расследованию теракта на СП

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Китайская Народная Республика призывает начать международное расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Он также призвал страны активно взаимодействовать с Россией в совместном расследовании, чтобы установить истину. Трансляция заседания велась на официальном канале ООН в YouTube.

Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании, — сказал Шуан.

Он добавил, что Совбезу ООН и международному сообществу следует избегать двойных стандартов по этому делу. Как отметил Гэн, по итогам других расследований диверсий на газопроводах были получены скудные данные.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что заявления западных СМИ о причастности Украины к организации взрывов на «Северных потоках» являются дезинформацией. По его словам, такую диверсию по силам совершить спецподразделениям США и Великобритании. Как отметил Патрушев, ложные сведения распространялись в расчете на «некомпетентных западных обывателей».