В Германии рассказали, зачем США нужен украинский конфликт Бизнесмен Дотком: США нужен украинский конфликт для противодействия БРИКС

Фото: МО Украины

США нужен украинский конфликт для противодействия БРИКС, сообщил в Twitter (X) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, жители Евросоюза начали понимать, что они стали инструментом Вашингтона против стран объединения.

Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев, — написал Дотком.

Ранее Дотком заявил, что союзники обводят Украину вокруг пальца. По его словам, Евросоюз дает Киеву обещания, однако не выполняет их. Бизнесмен считает, что такое поведение европейских правительств связано с тем, что все заявления о помощи Украине носят исключительно символический характер.

В ноябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Такое заявление прозвучало после того, как в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.

До этого стало известно, что план Евросоюза о выделении Украине военной помощи в размере до €20 млрд может быть пересмотрен. По словам одного из дипломатов, против него выступают Германия и еще ряд стран сообщества. Он пояснил, что у Берлина «возникло много вопросов» к плану.