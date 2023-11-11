Несколько стран ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи Reuters: ФРГ и ряд других стран ЕС выступили против выделения €20 млрд Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Германия и ряд других стран отвергли план Евросоюза по предоставлению военной помощи Украине в размере до €20 млрд, передает Reuters. Источник агентства, дипломат, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что документ могут подкорректировать из-за сопротивления членов объединения.

План Европейского союза по выделению до €20 миллиардов на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран — членов ЕС и может претерпеть изменения, — отметил сотрудник МИД.

Дипломат отметил, что пока что рано списывать план со счетов, однако у Германии «возникло много вопросов». Речь идет о больших деньгах, пояснил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в Германии с большим скепсисом относятся к вступлению Украины в Евросоюз. Власти страны предполагают, что ЕС ждет экономический провал, если «опустошенная военными действиями» страна присоединится к объединению.

Ранее похожую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По мнению политика, если Киев станет членом ЕС, то Парижу, напротив, придется его покинуть, поскольку глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в сообщество.