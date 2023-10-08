В Германии рассказали о намерении США «слить» Зеленского перед выборами Репортер Гатманн: США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США будут призывать Киев пойти на компромиссы для прекращения боевых действий, сообщил репортер Моритц Гатманн в эфире телеканала Phoenix. По его словам, нерешенный конфликт невыгоден американскому лидеру Джо Байдену, который будет участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Байден не захочет идти на выборы с неразрешенным конфликтом за спиной. <...> Я думаю, американцы <...> будут настаивать на том, чтобы Зеленский был готов к компромиссам, — сказал Гатманн.

Ранее замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Запад стала утомлять ситуация на Украине. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку Киева на полтора месяца, что станет для ВСУ большой проблемой.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Документ не включает помощь Украине.

Проект поддержали 209 членов Демократической партии. При этом демократы накануне голосования называли приоритетной финансовую поддержку Киева. Сенат США также одобрил проект временного финансирования, хотя президент страны Джо Байден утверждал, что Соединенные Штаты «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине.