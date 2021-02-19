В Германии признали усталость России от вечных упрёков Запада

https://static.news.ru/photo/a33d4ae2-6961-11e9-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Рейхстаг Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Россия устала от неконструктивной критики западных стран. Об этом заявил в интервью Berliner Zeitung бывший премьер-министр федеральной земли Браденбург, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упрёков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, всё знаем лучше неё, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным, — сказал Платцек.

Он вспомнил, в частности, речь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которую тот произнёс на форуме «Потсдамские встречи» в ноябре 2020 года. Тогда российский дипломат отметил усиление курса на сдерживание страны со стороны ФРГ, а также деградацию отношений между Москвой и Евросоюзом. При этом Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в восстановлении взаимного уважительного диалога с ФРГ. Об этом писал NEWS.ru.

По словам Платцека, защита западных ценностей — это правильная вещь, но носители этих ценностей должны демонстрировать их не только на словах, но и на деле.