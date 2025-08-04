В Германии осознали одно заявление Путина, сделанное в 1994 году Der Spiegel: Путин еще в 1994 году не признавал границы после распада СССР

В архиве Министерства иностранных дел Германии обнаружен документ, указывающий на то, что российский лидер Владимир Путин еще в 1994 году не признавал границы, сформированные после распада СССР, передает издание Der Spiegel. Гражданам России было сложно объяснить, что части бывшего Советского Союза стали другими государствами, сказал тогда глава РФ.

Ни одному русскому нельзя объяснить, что теперь это иностранные государства, — приводит издание слова Путина.

Ранее президент России отметил, что Москва в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики возвращает свои земли, а не забирает чужие. Таким заявлением он прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко об успешном продвижении российской армии.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия в течение многих лет пыталась избежать сложившегося кризиса в отношениях с западными странами. Тем не менее будущее РФ напрямую связано с суверенитетом, так как без него государство не будет существовать в принципе, сказал Путин.