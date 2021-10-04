В Германии обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Данная операция потребовалась для достижения нужного давления при дальнейшем тестировании.

Читатели ресурса в комментариях восприняли публикацию положительно.

Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам» от политики, — написал один из них.

Другие согласились с ним: «Зима приближается, хорошие новости», «Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток — 2», «Что ж, вперёд», «Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это ещё сильнее гарантирует надёжность поставок. Россия — надёжный партнёр, который всегда выполнял свои договорные обязательства».

Ранее стало известно, что одна из ниток газопровода «Северный поток — 2» готова к началу использования, сообщило Датское энергетическое агентство. Оператор трубопровода компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые требования для начала её работы. При этом вторая нитка не может быть введена в эксплуатацию, пока не будут выполнены несколько условий.