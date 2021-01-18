В Германии могут обязать носить респираторы с высокой степенью защиты

https://static.news.ru/photo/0b3b4b1a-59b8-11eb-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look press

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Об этом пишут европейские СМИ.

Мера уже вступила в силу в Баварии. Решение приняли власти федеральной земли. Появляться в такой маске нужно будет в общественных местах и транспорте. За её отсутствие будет положен штраф с 24 января.

Как сообщает ТАСС, такие же меры могут быть введены и в других немецких федеральных землях.

Власти Германии ориентируются на Австрию, в которой канцлер Себастьян Курц объявил, что жители должны с 25 января носить в общественных местах респираторы такого типа. Режим изоляции в стране был продлён им до 7 февраля.

За всё время пандемии коронавируса в Германии было зарегистрировано более 2 млн случаев заражения. Умерли 47,7 тысячи человек. В Австрии было выявлено 394,9 тысячи заболевших, скончались 7,1 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз намерен к лету вакцинировать не менее 70% взрослого населения. Об этом говорится в новой стратегии ЕС по вакцинации. Документ должен быть представлен 19 января.