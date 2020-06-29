В Германии из-за коронавируса бастуют сотрудники Amazon

https://static.news.ru/photo/22377492-ba0d-11ea-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via /Global Look Press

В Германии сотрудники шести логистических центров Amazon объявили забастовку из-за заражения коронавирусом 30-ти их коллег.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на профсоюз Verdi, забастовки начались в ночь на понедельник в Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне, Кобленце и Лейпциге. Планируется, что акция протеста под девизом «Хорошая и здоровая работа» продлится двое суток.

По словам сотрудников, Amazon ставит прибыль выше безопасности работников, также корпорации не хватает прозрачности в информировании о больных коронавирусом.

В самой компании утверждают, что сделано достаточно для безопасности своих рабочих. В частности, с февраля Amazon заказал 470 млн бутылок с санитайзером, 21 млн пар перчаток, 19 млн медицинских масок и 39 млн коробок дезинфицирующих салфеток.

Ранее сообщалось, что в подразделениях компании Amazon зафиксировали восемь смертельных случаев, после чего её назвали рассадником коронавируса. Компанию богатейшего человека мира Джеффа Безоса обвинили в том, что она не обеспечивает безопасность своих сотрудников. Более того, утверждается, что у китайских интернет-гигантов Alibaba и JD.com с безопасностью всё в порядке. На их складах, а также в офисах до сих пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая, писал NEWS.ru.