В Ганноверском медцентре прокомментировали госпитализацию Навального

https://static.news.ru/photo/bfdf40ec-e2f0-11ea-9a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mhh.de

В крупнейшей клинике города Ганновер в Германии Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли информацию о поступлении запросов от представителей российского блогера Алексея Навального на госпитализацию.

Об этом заявил официальный представитель MHH. По его словам, подобных запросов в медучреждение не поступало. При этом он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса в случае, если бы такое обращение было, оно не могло бы быть удовлетворено. Причиной служит то, что Россия «относится к регионам риска», передаёт РИА Новости.

Мы бы его при всех имеющихся условиях не смогли бы его принять, — сказал представитель клиники.

Он отметил, что на сегодняшний день MHH — ведущий центр лечения и трансплантации печени в Германии.

20 августа Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву, в полёте ему стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске, где Навальный в срочном порядке был госпитализирован. По версии пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, тот был отравлен, когда пил чай в аэропорту. По предварительным данным, симптомы отравления, выявленные у Навального, совпадают с похожими при отравлении психотропными веществами. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруге оппозиционера Алексея Навального удалось встретиться с главврачом омской больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1), где лежит политик. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении.