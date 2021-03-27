В ФРГ предупредили о появлении невосприимчивой к вакцинам мутации COVID-19

https://static.news.ru/photo/65a9e400-8fb2-11eb-a0a8-96000091f725_660.jpg Фото: KH via www.imago-images.de/Global Look Press

Cледующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам. Об этом сообщила изданию Bild am Sonntag глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун.

По мнению Браун, такое может случиться, если параллельно с вакцинацией снова быстро вырастет количество заражений. В случае возникновения такого сценария придётся создавать новые вакцины, а прививочную кампанию начинать заново. По её словам, такой исход необходимо предотвратить «любой ценой».

Хельге Браун также рассказала, что сейчас Германия переживает «самую опасную фазу пандемии», причём третья волна эпидемии может оказаться хуже второй из-за более заразной мутации коронавируса.

Всего за время пандемии в Германии зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения COVID-19, скончались свыше 75,8 тысячи пациентов. В стране до 18 апреля введён карантин.

Ранее медики высказали опасения, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что особенно опасны в этом отношении полёты в Германию, которая находится на пике третьей волны коронавируса, и в Венесуэлу, где свирепствует бразильская мутация коронавируса, сообщал NEWS.ru.