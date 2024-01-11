В Финляндии заявили о продлении закрытия границы с Россией Глава Минлесхоза Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми еще месяц

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Правительство Финляндии приняло решение о продлении закрытия пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц, передает ТАСС. С таким заявлением выступила глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии, а также кандидат в президенты от христианских демократов Сари Эссайя.

Подтверждаю информацию, которая уже стала общедоступной, — заявила она в ходе предвыборных дебатов.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран. К 30 ноября были закрыты все КПП, работа которых была приостановлена до 13 декабря. 14 декабря была ненадолго возобновлена работа двух КПП, но 15-го числа граница была закрыта полностью до 14 января.

Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией. По ее словам, взаимная торговля РФ как с этой страной, так и с Европой в целом уже деградировала. Оборот составляет менее $1 млн, поэтому закрытие границ абсолютно никак не скажется на России.

Ранее также сообщалось о намерении Финляндии запретить импорт сжиженного природного газа из России с 2025 года. Министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен заявил, что правительство подготовит соответствующий законопроект в этом году.