В Финляндии рассказали о последствиях закрытия границы с Россией Yle: закрытие Финляндией границы с РФ отразится на товарообороте многих стран

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Закрытие властями Финляндии границы с Россией негативно отразится на товарообороте многих стран, пишет издание Yle. Грузовые автомобильные перевозки в РФ приостановлены и, если ситуация не изменится в ближайшее время, многим экспортным компаниям придется искать иные логистические маршруты. Для некоторых это может стать катастрофой, считают авторы.

В публикации отмечается, что большинство товаров, которые в последнее время перевозятся через финскую границу, не имеют отношения к торговле между Финляндией и Россией. По словам главы надзорного департамента финской таможни Сами Ракшита, товарооборот, проходящий через страну, почти вдесятеро превышает ее собственный экспорт в РФ.

В статье указывается, что к настоящему моменту экспорт Финляндии в Россию сократился до 5% от того показателя, который был до начала спецоперации на Украине. Для финской экономики, по словам авторов, «все возможные потери во внешней торговле уже случились» и последствия от закрытия границ будут незначительными. Однако для некоторых местных и многих иностранных компаний это может вызвать большие трудности, связанные с поисками новых маршрутов поставок через страны Балтии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва получила от Хельсинки ноту о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе. Это решение вступит в силу 30 ноября. Захарова отметила, что Финляндия огородила себя от мирового большинства, закрыв КПП на российской границе. По ее словам, финские власти ударили по своим же гражданам, стремясь испортить отношения с Москвой.