В правительстве России раскрыли последствия закрытия границы с Финляндией Вице-премьер Абрамченко: Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, взаимная торговля РФ как с этой республикой, так и с Европой в целом уже деградировала. Оборот составляет менее $1 млн, поэтому закрытие границ абсолютно никак не скажется на России, передает «Радио 1».

Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать, — заявила Абрамченко.

Ранее также сообщалось о намерении Финляндии запретить импорт сжиженного природного газа из России с 2025 года. Министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен заявил, что правительство подготовит соответствующий законопроект в этом году.

Глава ведомства объяснил, что объем импортируемого из России «голубого топлива», незначителен и составляет несколько миллионов евро в месяц. При этом поставки трубопроводного газа, по его словам, обходились властям Финляндии в сотни миллионов евро каждый месяц.