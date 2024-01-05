Еще одна европейская страна решила запретить импорт газа из России Власти Финляндии запретят импорт российского СПГ с 2025 года

Фото: gazprom

Финляндия запретит импорт сжиженного природного газа из России с 2025 года, сообщил министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен. По его словам, которые передает газета Helsingin Sanomat, правительство подготовит соответствующий законопроект в этом году.

Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу, — сообщил Мюккянен.

Как подчеркнул финский министр, объем импортируемого из РФ СПГ незначителен и составляет несколько миллионов евро в месяц. При этом поставки трубопроводного газа, по его словам, обходились властям Финляндии в сотни миллионов евро каждый месяц.

В настоящее время финская компания Gasum продолжает импорт российского СПГ из-за своих обязательств по контракту. Однако, по информации СМИ, поставки газа уже запретили на терминал «Инкоо», который является крупнейшим в Финляндии.

Ранее сообщалось, что поставки СПГ из России в Европу в ноябре прошлого года достигли исторического максимума и составили 1,75 млн тонн. Основным покупателями стали Бельгия и Франция, куда газ экспортировался с заводов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Криогаз-Высоцк». В общей сложности объем экспорта российского СПГ в страны Евросоюза составил 18,8 млн тонн за 11 месяцев 2023 года.